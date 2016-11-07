Услуги клининга

Уборка квартир

От 1350 руб.

Мытье окон

От 100 руб.

Уборка домов

От 2000 руб.

Уборка территории

От 15 руб./м2
Уборка офиса

Уборка офисов

От 2000 руб.

Уборка помещений

От 30 руб./м2

Пром. альпинизм

От 10 руб./м2

Химчистка

От 100 руб.

Клининговая компания в Краснодаре и Краснодарском крае
«Люкс-Клининг» —профессиональный клининг по низкой цене

О клининговой компании «Люкс-Клининг»

Уборка квартир, офисов и других помещений в Краснодаре и по всей Краснодарском крае

Клининговая компания Краснодара «Люкс-Клининг» предлагает свои качественные клининговые услуги любых помещений по доступному прайсу и стоимости уборки. На сегодняшний день такие клининговые услуги в Краснодаре и Краснодарском крае пользуются всё большей популярностью, поскольку помогают надёжно очистить любой объект, будь то дом, работа или прочее помещение. Наша фирма уже многие годы осуществляет свою профессиональную деятельность и имеет множество довольных отзывов со стороны клиентов о предоставляемом сервисе и высоком качестве всех работ.

Мы тщательно относимся к нахождению каждой вакансии нашего квалифицированного персонала, поэтому специалисты нашей клининговой компании обеспечивают клиентам высокое качество обслуживания, наведение чистоты, порядка и санитарии в любых жилых или производственных объектах. Мы оперативно приедем по вашему указанному адресу, подберём оптимальный план осуществления уборки и препараты для его выполнения.

Наши услуги

Основные услуги клининговой компании Краснодара «Люкс-Клининг»

На сегодняшний день в число предоставляемых мероприятий нашей компании входит не только обычное наведение порядка и чистоты. Сегодня перечень оказываемых мероприятий у нас широкий и разнообразный. Тем не менее все они объединены между собой направленностью на поддержание вашего объекта и всех предметов в нём в достойном и ухоженном состоянии. В ходе нашей деятельности осуществляется благотворное влияние и уход за вашими стенами, полами, окнами и прочими предметами обихода. 

А также можно выделить одну из главных целей, которые мы преследуем в ходе своей работы. Это забота о вашем здоровье и его сохранении, ну и как следствие, экономия от отсутствия необходимости ухода на больничный и покупки дорогостоящих лекарственных препаратов.

Подробнее о работе компании:

Необходимость обращения в профессиональный клининг

Многие люди в современном мире чрезвычайно загружены и у них просто нет никакой возможности самостоятельно выполнять качественную уборку. А также иногда требуется наведение генеральной уборки, проведение клининга после ремонта, подготовка объекта к продаже другим владельцам или прочие услуги. И тогда лучше всего доверить такие мероприятия опытным профессионалам. А ещё мы вам поможем выполнить надёжный клининг после пожара, затопления местности или прочих повреждений с гарантией устранения всех следов и повреждений благодаря современным и передовым технологиям.

Сделайте верный выбор, доверьтесь нашим профессионалам. Просто позвоните по номеру горячей линии клининговой организации Краснодара «Люкс-Клининг» или оставьте заявку на нашем сайте. И мы оперативно приедем к вам на помощь.

Профессиональные услуги клининга частной компанией «Люкс-Клининг» в Краснодаре и Краснодарском крае

  • Качественное убирание любой квартиры, эффективная уборка домов, офисных и производственных помещений, а также уборка территорий. А также следует отметить, что такие мероприятия могут быть повседневными, срочными, после пожара, генеральными и прочими, что влияет на окончательную стоимость работ.
  • Осуществляется мойка стёкол, стёкол, витрин и высотных вывесок.
  • Возможность получения услуги промышленный альпинизм, которые выполняют у нас специально обученные специалисты.
  • Эффективная и профессиональная химчистка жалюзи, постельных принадлежностей, штор и прочего.

Почему следует выбирать клининг компанию «Люкс-Клининг»

Многие люди отказываются от обращения к квалифицированным специалистам и осуществляют все мероприятия по наведению порядка своими силами. Тем не менее следует это не всегда правильно и удобно. Важно выделить основные моменты, которые вы получите при обращении к профессиональным клинерам:
клининг поммещений

  • Экономия собственного времени. Квалифицированный и обученный персонал с помощью применения специализированного оборудования европейского качества осуществит уборку значительно быстрее, чем вы своими силами с помощью подручных средств.
  • Экономия денег. Вам необходимо оплатить только сами услуги, но при этом не переживать о приобретении дорогостоящего оборудования и инвентаря профессионального характера.
  • Сохранение вашего здоровья и жизненных сил. Такие мероприятия носят трудозатратный характер и требуют приложения множества усилий. Обращение к нам позволит вам избежать этого.

Персонал нашей компании клининга Краснодара в полной мере берут на себя ответственность за сохранность вашего имущества и гарантируют достижение успешных результатов обработки.

Заказать уборку по низкой цене в частной компании «Люкс-Клининг» в Краснодаре

Такая мера на сегодняшний день становится всё более востребованной. Сегодня профессиональный клининг уже не является чем-то дорогостоящим и прихотью богатых людей, которые не хотят самостоятельно убираться. Она является обычной бытовой услугой, доступной для всех граждан. Цена профессиональной уборки офиса или квартиры является демократичной, обоснованной для людей с различными финансовыми возможностями. Довольно часто за ней обращаются к специалистам люди, которые загружены и просто не имеют возможности самостоятельно её осуществлять.

Цена профессиональной уборки офиса или квартиры в каждом конкретном случае устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с потребностями клиента. А также на этот показатель оказывает влияние следующее:

  • гарантия лучшей ценыСтоимость услуг наших квалифицированных работников. Мероприятия по очищению объектов проводит команда профессиональных работников с многолетним опытом работы, которые обладают всеми необходимыми знаниями и практическими навыками качественного оказания всех мер.
  • Применение безопасных и дорогостоящих специализированных препаратов и средств бытовой химии. Все наши средства и препараты экологически безопасны, являются гипоаллергенными и не причинят никакого вреда вашему имуществу.
  • Транспортные затраты на доставку работников и специализированных средств для проведения качественных процедур.

При этом окончательная стоимость работ клининговой службы по уборке «Люкс-Клининг» формируется окончательно для каждого клиента после предварительного просмотра объекта.

Цены на услуги клининговой компании «Люкс-Клининг»
УслугаСтоимость
Мойка окон100 руб.
Промышленный альпинизмот 10 руб./м²
Уборка домовот 2 000 руб.
Уборка квартирот 1 350 руб.
Уборка офисовот 2 000 руб.
Уборка помещенийот 30 руб./м²
Уборка территорииот 15 руб./м²
Химчисткаот 100 руб.
Повторная обработкаСКИДКА 10%

Почему нас выбирают

Гарантия качества

Мы гарантируем чистоту, порядок и сохранность вашего имущества.

Проверенные исполнители

65 сотрудников (20 бригад) в штате. Тщательно отбираем персонал.

Большой опыт

8 лет на рынке клининговых услуг. Отлаженный рабочий процесс.

Проф.оборудование

Используем дорогие экологичные моющие средства.

Оперативность

Мы работаем в удобное для вас время, при этом выполняя уборку быстро и качественно.

Оперативность

Оплата после уборки.Мы уверены в качестве своих работ.

Преимущества качественного клининга в Краснодаре и Краснодарском крае в частной организации «Люкс-Клининг»

клининг в Краснодаре

  • Наша организация уже многие годы успешно осуществляет свою профессиональную деятельность и имеет достойную репутацию.
  • Все помещения, в которых мы проводим работы застрахованы на сумму в 2000 000 рублей.
  • Наш штат состоит только из профессионалов своего дела, которые знают все тонкости успешного осуществления своей деятельности.
  • Клиенты оплачивают все услуги только после их завершения и оценки работы. Такая мера полностью исключает вероятность халатного отношения персонала к своей работе.
  • Все процедуры мы выполняем быстро и качественно.
  • Использование эффективных, экологически безопасных чистящих и моющих средств.

Обращайтесь прямо сейчас в нашу клининговую организацию «Люкс-Клининг» в Краснодаре и Краснодарском крае для качественного очищения и порядка в вашем помещении по доступной цене.

Наши клиенты

Надёжные исполнители

Мы тщательно проверяем и обучаем клинеров, а после уборки вы оцениваете их работу.

Максим

7 лет

Начальник бригады

Светлана

4 года

Клинер

Марина

2 года

Клинер

Михаил

6 лет

Клинер

Отзывы

Светлана Смирнова, Краснодар

Наша семья обращалась в компанию «Люкс-Клининг» для мойки окон в частном доме после косметического ремонта. Впечатления от проведённой работы у нас только положительные. Сотрудники оценили ситуацию, подобрали специальные средства. А также поинтересовались у меня есть ли какие-либо пожелания. После мойки наши стёкла сияют и блестят, уже прошёл месяц. А окна как будто только сейчас помыли.…

Николай Фроленко, Краснодар

Обратились мы с женой в клининговую компанию «Люкс-Клининг» для проведения уборки домов. Коллега порекомендовал компанию, так как регулярно пользуется её услугами и доволен результатами. Случай у нас сложный, нужно было выполнить полноценную уборку частного дома, который более года сдавался в посуточную аренду. Результаты оказались впечатляющими. За небольшую цену нам провели комплексную уборку всех комнат, санузла,…

Порядок оказания клининговых услуг

Если в квартире очень грязно, мы пришлём команду клинеров с техникой и стремянкой.
Подходит, если в квартире был ремонт, сменились жильцы или просто очень давно не убирались

Ванная комната
Коридор
Кухня
Комната

Как мы делаем уборку квартиры

Клинер приезжает в назначенное время со всем необходимым и приступает к уборке. Вам остаётся только оценить результат

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Наш менеджер с Вами свяжется и уточнит детали

Проводим уборку на Вашем объекте

Вы оплачиваете после оказания услуг

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